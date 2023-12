Lotito: "L'abolizione del decreto crescita distruggerà alcune società come Milan, Juventus e Roma"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha detto la sua sull'abolizione del decreto crescita, in vigore a partire dall'1 gennaio. Queste le parole riportate da notizie.com: “E' una gran bella fesseria, adesso voglio proprio vedere cosa succederà. Questa decisione finirà per distruggere alcune società tipo Milan, Juventus e anche la Roma. Assocalciatori contrario al decreto? Hanno detto cose senza senso, tipo che minerebbe i vivai dei club italiani. Chi mi porti in prima squadra? I ragazzi di 14 anni? Ma per favore…”.