Valcareggi: "Pongracic, Comuzzo e Ranieri sono dei bei difensori. Capita a tutti di sbagliare, guardate Di Lorenzo ieri..."

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha toccato vari argomenti a Lady Radio: “Fagioli deve riflettere su sé stesso, quando avrai riflettuto ne riparleremo. Al momento questo ragazzo ci insegna solo che non deve stare nella formazione titolare. Giocare a tre o a quattro in difesa è la stessa cosa, come si può pensare che una società prenda un allenatore solo se gioca con un certo modulo?

“La Fiorentina ha dei bei difensori”

Poi ha aggiunto: "Quando si difende si difende tutti, se domenica il Como attacca ci sarà anche Kean a difendere nella nostra metà campo. Pongracic è un bel difensore, ma anche Comuzzo e Ranieri lo sono. Sbagliano come sbagliano tutti, ieri ha sbagliato Di Lorenzo in Champions League”.