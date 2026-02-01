Un Gosens così sgonfio non si era (quasi) mai visto, Gutierrez ringrazia e la Fiorentina ripiomba nella disperazione
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non è stato il peggiore forse nella gara di ieri ma sul podio sicuramente c'è anche Robin Gosens, che di fatto ha giocato una partita da invisibile. La Gazzetta dello Sport ne sottolinea la poca intraprendenza ma soprattutto la sofferenza su Gutierrez, che l'ha nettamente sverniciato in occasione della rete del 2-0.
Il tedesco aspettava forse un raddoppio ma alle sue spalle c'era Pongracic, disperso nella terra di nessuno a osservare la traiettoria dell'esterno napoletano. La Fiorentina, scrive la rosea, è ripiombata nella disperazione con la sconfitta di ieri, la terza di fila della settimana e con i soliti problemi irrisolti.
