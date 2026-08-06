Bucchioni: “Mastantuono potenziale campione, bel segnale della Fiorentina. Qualche dubbio sulla formula del prestito secco”

A Radio Sportiva il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha commentato l’affare Mastantuono, esprimendosi sulla mossa di mercato della Fiorentina.

“Mastantuono potenzialmente può diventare un campionissimo. Da quando ha 15 anni in Argentina si parlava di lui come di una stella assoluta. Il Real Madrid l’ha pagato oltre 50 milioni a 17 anni, ha faticato un po’ ma chi non l’avrebbe fatto in una stagione di grande caos dei Blancos?”

‘Dubbi sulla formula, perché…”

“Prendere un calciatore come Mastantuono è un bel segnale da parte della Fiorentina: l’unica remora ce l’ho dal punto di vista dell’accordo, ossia la formula del prestito secco. A fine stagione, se non è un’operazione alla Nico Paz, che ha permesso e permetterebbe in ogni caso al Como di ottenere qualcosa, sotto questo aspetto qualche dubbio ce l’ho… ma la Fiorentina deve rilanciare e sta costruendo una squadra molto interessante, con giocatori di prospettiva come Oulaï e Atta”.

‘Operazione intelligente anche sul piano dell’immagine’

“Mastantuono è uno di quei calciatori che nell’immaginario collettivo eccitano il tifoso, un giocatore che salta l’uomo con grande facilità, un tipo di giocatore che si fatica a trovare oggi nei campi, in un calcio molto più fisico e banale. La Fiorentina è stata abituata ad avere questo tipo di giocatori, da Antognoni, a Rui Costa… vedremo se poi varrà questi profili, però è un’operazione eccitante, anche dal punto di vista dell’immagine è un’operazione forte e intelligente”.