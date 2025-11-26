"Alla prima uscita, Palladino ha fatto male. Mi aspettavo una reazione, invece l'Atalanta continua a palesare le stesse difficoltà"
Domenica la Fiorentina sarà impegnata contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Durante il podcast di Aura Sport “Cose Scomode”, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato proprio dell'impatto avuto dall'ex allenatore viola: “Devo essere onesto: alla prima uscita ha fatto male. E' vero che dall'altra parte c'era il Napoli, ma mi aspettavo un'Atalanta già posizionata a un livello superiore, messa meglio in campo, capace di avere una reazione nervosa e tattica più immediata. Invece le difficoltà persistono”.
“L'Atalanta non tornerà in Champions”
Poi ha aggiunto: “Se guardo la classifica, in questo momento faccio davvero fatica a dire che l'Atalanta riuscirà a qualificarsi di nuovo in Champions. Il potenziale della rosa resta importante, ma questa squadra ha delle risorse che non stanno emergendo. Con Gasperini i calciatori rendevano più del loro reale valore, in questo momento invece accade l'esatto opposto”.