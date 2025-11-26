Domenica la Fiorentina sarà impegnata contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Durante il podcast di Aura Sport “Cose Scomode”, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato proprio dell'impatto avuto dall'ex allenatore viola: “Devo essere onesto: alla prima uscita ha fatto male. E' vero che dall'altra parte c'era il Napoli, ma mi aspettavo un'Atalanta già posizionata a un livello superiore, messa meglio in campo, capace di avere una reazione nervosa e tattica più immediata. Invece le difficoltà persistono”.

“L'Atalanta non tornerà in Champions”

Poi ha aggiunto: “Se guardo la classifica, in questo momento faccio davvero fatica a dire che l'Atalanta riuscirà a qualificarsi di nuovo in Champions. Il potenziale della rosa resta importante, ma questa squadra ha delle risorse che non stanno emergendo. Con Gasperini i calciatori rendevano più del loro reale valore, in questo momento invece accade l'esatto opposto”.