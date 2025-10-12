Anche Luciano Spalletti era presente al Festival dello Sport di Trento: intervistato su vari temi legati al mondo del calcio, ha risposto anche a qualche domanda sulla Fiorentina.

Sul momento negativo

“Da bambino sono stato acquistato dalla Fiorentina, ho fatto tutte le giovanili lì, facevo il raccattapalle quando c'erano Galdiolo, De Sisti, Merlo e via dicendo. Vederla ora un po' in difficoltà mi dà fastidio, ma anche lì so che c'è una persona che conosce il calcio e che umanamente è una persona top, nonché un allenatore che sa trovare le soluzioni necessarie: Pioli metterà a posto la situazione".

Una stima mai nascosta

Il tecnico di Certaldo non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori viola, essendo anche la società che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Ci sarà anche la panchina della Fiorentina nel suo futuro?