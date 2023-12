Ci si mette anche la Coppa d'Africa a spolpare l'attacco della Fiorentina: tempi stringenti per il mercato

Non Duncan ma Kouame e forse Nzola: la Fiorentina a gennaio dovrà fare a meno anche almeno di un altro attaccante, forse due, oltre all'infortunato Gonzalez. Non è ancora certo il coinvolgimento dell'ex Spezia nella nazionale angolana mentre la Costa d'Avorio l'attaccante viola dovrebbe convocarlo. Per questo la questione sostituti diventa più che stringente, anche proprio per questione di tempi, con la Supercoppa in programma tra il 18 e il 22 gennaio.