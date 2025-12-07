Impresa del Cagliari: batte la Roma e stacca la zona retrocessione (e la Fiorentina). Grande partita di un ex viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Impresa del Cagliari di Pisacane, che in casa riesce a fermare e a battere la Roma di Gasperini.

La partita

L'episodio che cambia la partita arriva al 52esimo, quando Celik stende l'ex Fiorentina Folorunsho al limite dell'area di rigore. Il VAR indica a Zufferli che il fallo è avvenuto fuori dall'area di rigore. Niente penalty, ma fallo da ultimo uomo per il difensore della Roma, che prende il rosso. All'82esimo, poi, è Gaetano a trovare il vantaggio per i sardi grazie a un gran gol dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. I padroni di casa mantengono il vantaggio fino al termine e vincono 1-0. Cagliari a +8 sulla Fiorentina ultima.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 30, Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 18, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Cagliari 14, Lecce 13, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.