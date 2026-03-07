C'è ancora qualcuno che crede in Gudmundsson? Aspettative ai minimi termini e un bilancio desolante dopo Udine

Era stata proprio l'Udinese a battezzare la migrazione di Albert Gudmundsson verso sinistra, per altro con ottimi risultati visto il 5-1 e la splendida rete del numero dieci: eravamo a fine dicembre e fine girone d'andata. Il match di ritorno con i friulani ha segnato invece il suo ritorno in campo da titolare ma con risultati disastrosi, penalizzato anche dall'assurdo ritorno del 3-5-2. Partendo da sinistra nel tridente invece Gudmundsson aveva avviato una lenta risalita.

Dopo un anno e mezzo a Firenze però, sottolinea il Corriere Fiorentino, le aspettative sull'islandese sono ai minimi termini, così come la fiducia nel fatto che possa esprimersi come faceva a Genova. Impossibile però non affidarsi a lui anche domani con il Parma, dove cercherà di ritrovare la via del gol, a distanza di due mesi dall'ultima volta.