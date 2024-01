Un addio temporaneo sempre più probabile. Ecco tutte le opzioni per un'avventura in prestito di Amatucci

Il centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci non sta trovando molto spazio in prima squadra: per lui soltanto due spezzoni in stagione, contro Inter e Monza, compresa qualche presenza in Primavera da Galloppa. Il classe 2004 è alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore minutaggio.

Prestito sì, ma dove?

Saranno due giorni decisivi per il trasferimento di Amatucci in prestito fino al termine della stagione. Ci sono più alternative in Serie B, tra cui il solito Pisa, con Aquilani che sarebbe pronto a riaccoglierlo, ma anche il Catanzaro di Vivarini. Presente un'opzione anche all'estero, in Olanda: ci prova il Fortuna Sittard.