Ranieri? Più che disposto ad andarsene. E intanto il procuratore...

Non è più capitano della Fiorentina e ha perso pure il posto da titolare. Il 2026 di Luca Ranieri da questo punto di vista non è iniziato molto bene.

Più che disposto ad andarsene

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive oggi che il giocatore è più che disposto ad andarsene, ma il club viola non sarebbe disponibile a cederlo.

Le parole del procuratore

Tutto questo mentre il proprio agente, Mario Giuffredi, ha dichiarato: “C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede”.