Il nuovo annuncio di DAZN: la Fiorentina potrà essere vista in esclusiva in un Paese europeo

La Fiorentina verrà seguita anche in Spagna. DAZN ha infatti annunciato l'acquisizione esclusiva dei diritti su Serie A e Coppa Italia (e Supercoppa Italiana, ma quest'anno i viola non parteciperanno) per le prossime tre stagioni nel paese dei Campioni d'Europa in carica, comprendendo anche i diritti non esclusivi per Andorra.

Gli spagnoli abbonati a DAZN potranno dunque seguire le partite del nostro campionato e le competizioni italiane, con protagonista ovviamente anche la squadra di Palladino. Ai tempi del primo ciclo di Montella, la Fiorentina era molto apprezzata in Spagna per il suo gioco veloce e spumeggiante.