Fattori: "Italiano vive di rendita, è uno da ottavo-decimo posto"

L'allenatore del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano è nuovamente sotto la lente d'ingrandimento. Il suo ciclo in rossoblù potrebbe essere giunto al termine. Ne parla Sauro Fattori, ex viola, a Tuttomercatoweb.com, analizzando anche la sua esperienza a Firenze.

“Italiano vive di rendita. Non fa mai bene in campionato”

“Ciclo finito per Italiano a Bologna? Mi sa un po' di storia finita, sì. Ma principalmente perché lui sta vivendo e ha vissuto un po' di rendita. La verità è che in campionato non fa mai bene, anche a Firenze è stato così”.

“Anche alla Fiorentina è sempre stato così”

“Ha vinto la Coppa Italia, sì, ma è un allenatore da massimo ottavo-decimo posto. Lo dicono i numeri, in tutti gli anni alla Fiorentina ha raggiunto quelle posizioni. A Napoli? Lo vedo come più adatto rispetto a Fabregas e Gasperini, gli altri due sono troppo innovativi. E lui è un buon gestore di spogliatoio. Ma non lo vedrei comunque bene, non ha lo sprint per una squadra che deve vincere”.