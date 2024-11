Tegola per l'Udinese, che perde un centrocampista per diverse settimane. Al rischio il match contro la Fiorentina

Il 23 dicembre al ‘Franchi’ si giocherà Fiorentina-Udinese, gara valida per il campionato. E il tecnico bianconero Runjaic potrebbe arrivare alla trasferta a Firenze senza un centrocampista. Si ferma Martin Payero per i friulani: il problema al legamento collaterale mediale del ginocchio destro lo terrà fuori per diverse settimane.

Un centrocampista dell'Udinese salta la Fiorentina?

Ecco il comunicato: “Udinese Calcio comunica che Martin Payero ha riportato, in seguito ad un trauma in allenamento, un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà a disposizione nelle prossime settimane”.