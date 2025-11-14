L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Mi auguro che in tre partite si possa risolvere tutto, sarebbe fantastico, ma la vedo dura che si possa trovare subito la chiave per risolvere il problema. Persino battere sia la Juve sia l'Atalanta non basterebbe a ritenersi tirati fuori dalla lotta salvezza, sia per un discorso di classifica sia perché questa è una squadra che zoppica e che difficilmente troverà continuità. Pensiamo a queste undici partite: quante cose positive abbiamo detto? Pochissime, quasi nessuna, mentre si sono dette tante cose negative. Si fatica persino a parlare di squadra, perché fino a Genova sono scesi in campo undici singoli".

“Gudmundsson deve ascoltare Vanoli"

Poi ha aggiunto: “L'esternazione di Vanoli a Gudmundsson è giustissima, i calciatori devono fare quello che dicono l'allenatore. Tu fai il movimento che ti chiedo, se poi la palla non ti arriva ci pensa l'allenatore a rimproverare gli altri e rimettere a posto le cose. La situazione è complessa ragazzi, questa squadra deve resettare e ragionare come una squadra che deve salvarsi, dimenticando il sesto posto dell'anno scorso e anche la Conference, perché pensare di vincerla ad oggi è un miraggio. La Fiorentina deve stare concentrata sul campionato”.