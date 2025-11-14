Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Stiamo attraversando un bel momento, ma la classifica non m'interessa. Non dobbiamo giocare pensando di essere favoriti"
Alla vigilia della gara di campionato contro il Parma, ha parlato così l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce: “Siamo in un bel momento, dobbiamo continuare così senza pensare di essere favoriti. Ho visto un Parma con voglia di giocare, non ha paura a tenere il pallone e in attacco va veloce. Ha meno punti di quelli che meriterebbe”.
“La classifica non m'interessa”
Poi ha aggiunto: “La classifica non la guarda, non m'interessa adesso, è troppo presto. Cinque partite non bastano per fare previsioni, m'interessa solo che le ragazze stiano rispondendo bene al nostro lavoro. La cosa più importante per me è la sincerità: con la Roma abbiamo fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti, ma bisogna sempre porsi nuovi obiettivi ed essere ambiziosi, continuando a lavorare ogni giorno”.