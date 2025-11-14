Alla vigilia della gara di campionato contro il Parma, ha parlato così l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce: “Siamo in un bel momento, dobbiamo continuare così senza pensare di essere favoriti. Ho visto un Parma con voglia di giocare, non ha paura a tenere il pallone e in attacco va veloce. Ha meno punti di quelli che meriterebbe”.

“La classifica non m'interessa”

Poi ha aggiunto: “La classifica non la guarda, non m'interessa adesso, è troppo presto. Cinque partite non bastano per fare previsioni, m'interessa solo che le ragazze stiano rispondendo bene al nostro lavoro. La cosa più importante per me è la sincerità: con la Roma abbiamo fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti, ma bisogna sempre porsi nuovi obiettivi ed essere ambiziosi, continuando a lavorare ogni giorno”.