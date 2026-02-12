L’amaro debutto danese di Richardson: il Copenhagen cade nel finale e il centrocampista viola…

Il classe 2002 marocchino della Fiorentina Amir Richardson ha scelto di ripartire dalla Danimarca per trovare spazio e continuità nella seconda parte di stagione. Il centrocampista viola è passato in prestito al Copenhagen, e col club della capitale danese ha fatto il suo debutto nell’ultimo turno di campionato.

Vince il Midtjylland

Il Copenhagen ha perso 2-1 in casa del Midtjylland, cadendo malamente nel finale e subendo due reti all’83’ e all’85’. Il primo gol dei padroni di casa è arrivato con Simsir al termine di un’azione corale ben orchestrata, il 2-0 invece è frutto di un pasticcio difensivo, completato da un’uscita di testa molto incerta del portiere Kotarski, che ha permesso a Bak di segnare a porta vuota.

Il debutto di Richardson

Richardson è subentrato al minuto 68, prendendo il posto di Delaney in mediana, e non ha sfigurato, provando ad entrare nel vivo del gioco. Il mancino viola ha anche dato il via ad un’azione pericolosa dei suoi, innescando Vianney in una manovra conclusa con la traversa colpita dal difensore Suzuki, sganciatosi in proiezione offensiva. Non un impatto negativo del giocatore della Fiorentina, benché non decisivo.

Nel finale il Copenhagen ha accorciato le distanze con Elyounoussi, ma non è riuscito ad agguantare il Midtjylland. Il Copenhagen rimane al quinto posto a quota 28 punti, a ben meno 11 proprio dal Midtjylland e a meno 15 dall’Aarhus attualmente in vetta alla graduatoria.