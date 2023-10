A Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni commenta la vittoria della Fiorentina a Napoli sottolineando come sia il coronamento di un percorso partito da lontano: “Il seme era stato messo da un anno e mezzo e alcune piante sono cresciute. La Fiorentina sta rispondendo coi punti fatti, ha raggiunto due finali di coppa. Il percorso di crescita si vede, poi chiaro che qualcosa può andar male. La squadra è ottima e sta crescendo, col gioco e coi risultati. Si vedono i frutti del lavoro".

"Sono state tolte problematiche di giocatori insoddisfatti dallo spogliatoio, ne sono arrivati di qualità superiore. Jovic ad esempio era tra gli scontenti. La Fiorentina a Napoli ha fatto la partita perfetta, logico aspettarsi che sia difficile ripetersi a certi livelli, ma perchè no. Il gioco della Fiorentina ha bisogno di una boa come Nzola, punto di riferimento. Poi chiaro che ci aspetta che faccia di più, il fatto di segnare moltissimo però dipende anche dal lavoro della punta, che anno scorso mancava”.

“La partita è stata perfetta in entrambe le fasi da parte della Fiorentina, Ikone ha fatto forse la miglior partita da quando è a Firenze. Brekalo potrebbe essersi sbloccato mentalmente. Ma anche i terzini sono stati bravissimi, coprono i buchi, a volte anche andando fuori posizione. La squadra difende meglio anche grazie a questi esterni. Italiano ha bisogno di soluzioni e non può scervellarsi se manca un titolare, l’assetto della squadra deve essere efficace sempre, per questo serve coinvolgere tutti e che ognuno sappia cosa fare. Parisi ha sbagliato ed è rientrato come se niente fosse, mentalmente fortissimo. Ha personalità”.