E Commisso che fa? "Ha autorizzato una spesa, sul mercato, mai vista prima"

In un momento di difficoltà da parte della Fiorentina servirebbe e non poco l'intervento del presidente, di Rocco Commisso. Sono in molti a chiamarlo in causa in questo periodo. Tra questi anche l'ex dirigente di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, che in un'intervista rilasciata a Fiorentinanews.com, lo ha chiamato in causa in prima persona.

Arrivo a Firenze ancora rimandato

Ma i suoi piani quali sono? Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, contrariamente a quello che si pensava fino a poco tempo fa, il suo arrivo a Firenze non è atteso a breve. Però parla costantemente sia con i dirigenti che con Stefano Pioli.

“Una spesa sul mercato mai vista prima”

E soprattutto, ribadisce il quotidiano locale stamani, “ha autorizzato una spesa, sul mercato, mai vista prima”. Una spesa che però, almeno finora ovviamente, non ha dato i frutti sperati in termini di punti, di classifica e di gioco.