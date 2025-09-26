Qualche ricaduta di troppo, ma adesso Leao sta meglio. E verso la Fiorentina…

Milan-Fiorentina è in programma tra meno di un mese, in data 19 ottobre al rientro dalla sosta per le nazionali. E c'è un giocatore dei rossoneri le cui condizioni fisiche hanno recentemente destato alcune preoccupazioni. Ma Rafael Leao sembra in netta ripresa.

Leao più grave del previsto, ma contro la Fiorentina…

Insomma, l'infortunio di Leao è più grave di quanto inizialmente previsto: complessivamente, sarà più di un mese di stop. Tuttavia, come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, il portoghese lotta per la convocazione contro il Napoli e il suo recupero è vicino. A meno di clamorose ricadute, la sua disponibilità contro la Fiorentina non è messa in discussione.