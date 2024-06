Pobega candidato a riempire il centrocampo della Fiorentina. Intanto il Milan fissa il prezzo

Per il centrocampo della Fiorentina, uno dei nomi nella lista viola (probabilmente l'obiettivo attualmente più concreto) è Tommaso Pobega del Milan. Il club viola è il più interessato al centrocampista, tanto che sono stati avviati i primi contatti, ma sono diverse le squadre italiane che lo apprezzano.

Il prezzo è fatto per Pobega

La dirigenza del Milan non vuole in ogni caso abbassare eccessivamente la valutazione di Pobega. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non sono state ancora prese decisioni ufficiali sul futuro del centrocampista, ma eventuali offerte dovranno partire da una base di 12-13 milioni di euro. Difficilmente si potrà scendere.