Firenze chiama Londra: il contatto continuo con un obiettivo preciso

Firenze chiama Londra, Fiorentina chiama Tottenham. Il contatto è continuo, la trattativa non si è di certo interrotta, neanche adesso che il direttore Fabio Paratici si trova negli Stati Uniti.

L'obiettivo è preciso: ovvero quello di convincere la formazione londinese ad abbassare le proprie pretese economiche per Manor Solomon.

Il punto di partenza è quello stabilito lo scorso inverno, al momento del prestito dell'attaccante israeliano: da dieci milioni di euro, per i viola bisogna scendere per poter chiudere l'affare.

L'attesa di una risposta definitiva è destinata ad aumentare anche perché il Tottenham si è salvato in extremis in campionato, molte valutazioni sono in corso e anche il nome di Solomon, che Il tecnico Roberto De Zerbi conosce bene per averlo già avuto allo Shakhtar Donetsk, è e sarà in ballo per la prossima stagione.