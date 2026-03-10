Aridateci Solomon! I progressi dell'israeliano ma per rivederlo...

Per Moise Kean c'è un programma personalizzato di recupero teso a riaverlo in campo lunedì prossimo, ma per Manor Solomon?

Progressi

L'esterno offensivo della Fiorentina sta facendo progressi, però un suo ritorno sul terreno di gioco non è propriamente dietro l'angolo.

Nel migliore dei casi…

Nel migliore dei casi c'è da attendere la sfida contro l'Inter del 22 marzo. Se alla fine invece dovesse prevalere la cautela allora diciamo che l'appuntamento è rimandato a dopo la sosta, al 4 aprile quando ci sarà la trasferta contro il Verona.