Emerson Royal resta nella lista di Paratici, ma il Flamengo non intende fare trattative. E la clausola rescissoria è monstre

A 8 giorni dalla fine del calcio mercato la Fiorentina continua ad essere una delle piu attive e, nonostante sia ancora alla ricerca di un difensore centrale e di un esterno offensivo, resta comunque alla finestra per valutare ogni singola opportunità che si presenterà di qui alla fine della finestra invernale. E quest’oggi emergono nuovi particolari sulla situazione di un profilo accostato nelle scorse settimane ai viola.

La Fiorentina osserva con interessa Emerson Royal, ma il Flamengo fa muro

Stiamo parlando dell’ex Tottenham e Milan Emerson Royal, accostato alla Fiorentina dopo l’annuncio dell’imminente arrivo di Fabio Paratici in dirigenza. Secondo quanto riportato dal portale sportivo Bolavip, l’esterno brasiliano è ancora nella lista dei preferiti dell’ex direttore sportivo della Juventus, tra gli artefici del suo arrivo agli Spurs. Nonostante tutto questo però il trasferimento per il momento sembra quasi impossibile.

C'è una sola possibilità per assicurarsi il brasiliano

Secondo quanto sottolineato dal portale brasiliano la volontà del Flamengo, club attualmente proprietario del cartellino del giocatore, è tutt’altro che quella di liberarsene. Il club brasiliano non intende intavolare alcuna trattativa, e per questo se davvero la Fiorentina volesse Emerson Royal sarebbe costretta a pagare la clausola rescissoria, che si aggira attorno agli 80 milioni di euro.