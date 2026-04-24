Palladino-Atalanta, prove di rinnovo per l'ex viola. Discorsi rimandati a fine stagione

L'allenatore ex Fiorentina Raffaele Palladino ha trovato un nuovo ambiente dove affermarsi. All'Atalanta la sua esperienza è un po' altalenante, con una forte delusione nella semifinale di Coppa Italia persa ai rigori contro la Lazio, ma le parti sono tutto sommato soddisfatte della stagione.

Palladino-Atalanta, prove di rinnovo

Ci sono prove di rinnovo per l'ex viola. Percassi aveva già dichiarato: “Con il mister abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo già parlato ed è molto contento di essere qui all'Atalanta. Abbiamo avuto talmente tante partite che abbiamo posticipato i ragionamenti alle prossime settimane”.

Destino ancora da scrivere per l'ex viola

Il contratto di Palladino scade nel 2027, eppure si sono già aperti alcuni discorsi sul rinnovo. Tutto rimandato, però, a fine stagione come riporta Tuttomercatoweb.com. Sul rinnovo può incidere fortemente il piazzamento in coppe europee.