Gasperini non perde tempo: contro la Fiorentina l'ultimo acquisto potrebbe già partire titolare

Gian Piero Gasperini studia la formazione da schierare lunedì sera, nell'esordio in campionato contro la Fiorentina all'Olimpico. Una squadra, quella giallorossa, che ha aggiunto dei tasselli importanti in alcuni reparti e qualche volto nuovo è già pronto a scendere in campo.

Subito Mora?

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, Gasperini starebbe pensando di lanciare subito dal primo minuto Rodrigo Mora, appena arrivato dal Porto. Il portoghese si gioca il posto alle spalle di Malen e Dybala con Soulé che, dopo essere stato a lungo sul mercato e anche nelle mire della Fiorentina, alla fine potrebbe rimanere in giallorosso.