La Roma torna al lavoro e Gasperini si gode il suo nuovo acquisto. Tre in dubbio verso la Fiorentina
Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Benevento, la Fiorentina si prepara alla prima gara di campionato. Il palcoscenico è complicato, l'Olimpico, contro la Roma di Gasperini pronta a tornare in Champions.
Come si prepara la Roma verso la Fiorentina
I giallorossi accelerano i preparativi: dopo tre giorni di riposo, la squadra è tornata in campo a Trigoria a preparare la sfida contro i viola. Per l'occasione si è allenato anche l'ultimo arrivato, Rodrigo Mora, appena acquistato dal Porto e subito operativo a disposizione di Gasperini.
La prima volta di Mora e i tre dubbi per Gasperini
Come riporta Romagiallorossa.it, inoltre, Nicolò Pisilli è definitivamente rientrato in gruppo superando l'infortunio estivo. Wesley è sulla buona strada, svolgendo metà seduta in gruppo nonostante il fastidio alla caviglia: l'obiettivo è esserci contro la Fiorentina. Più cautela, invece, con Lorenzo Pellegrini le cui condizioni sono monitorate quotidianamente con lavoro personalizzato.