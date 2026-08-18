In quattro si allenano a parte al Viola Park, ma su tre le sensazioni sono positive in vista della Roma. Mandragora...
Rolando Mandragora. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina ha ricominciato quest'oggi a lavorare in vista dell'esordio in Serie A di questa stagione contro la Roma dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il Benevento.
Quattro differenziati
Squadra al completo al Viola Park, ma in quattro hanno svolto allenamento differenziato: Atta, Jimenez, Joao Mario e Mandragora.
Le sensazioni
Secondo quanto riporta Radio Bruno, c'è fiducia sui primi tre sul vederli convocati già contro la Roma, mentre il centrocampista italiano potrebbe rimanere ancora ai box e saltare la gara dell'Olimpico.
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