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Dopo l'esperienza alla Fiorentina, Pablo Marì non si schioda dalla zona araba: ecco la nuova avventura

Redazione /
Pablo Marì
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Dopo la non esaltante parentesi alla Fiorentina, il difensore ex viola Pablo Marì si era trasferito lo scorso gennaio in Arabia Saudita all'Al-Hilal

Esperienza araba

La sua esperienza saudita non è stata molto più felice di quella viola, visto che lo spagnolo ha collezionato appena 8 presenze da gennaio alla fine della stagione. 

La nuova avventura

Dopo il contratto non rinnovato, l'ex gigliato era rimasto svincolato, fino a qualche ora fa, quando ha definito il suo nuovo accordo con l'Al-Shamal SC, squadra del Qatar. Lo riporta Sky Sport.

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