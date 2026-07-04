Giovanili, altro colpo della Fiorentina: dalla Lazio in arrivo un attaccante
Altro colpo per le giovanili della Fiorentina da parte di Fabio Paratici, che questa volta pesca in casa Lazio: secondo la Gazzetta Regionale, i Viola sono infatti pronti ad accogliere Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012 proveniente dalla Lazio.
I numeri di Conti
Nell'ultima stagione il giovane centravanti si è messo in grande evidenza con la formazione Under 14 biancoceleste, chiudendo l'annata con 21 reti, di cui ben quattro realizzate nei derby contro la Roma.
Una volontà precisa
Questi numeri hanno convinto Paratici ed Angeloni ad affondare il colpo sul giovane attaccante, testimoniando la volontà del Club Viola di continuare ad investire e rafforzare il proprio vivaio.
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