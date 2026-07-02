UFFICIALE: Beldenti è un nuovo giocatore della Fiorentina

Era tutto fatto da giorni, adesso è anche ufficiale: Dennis Beldenti è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo dall'Union Brescia per circa 1 milione di euro, una cifra consistente per un difensore classe 2010 dalle belle speranze.

Beldenti è viola

Questo il comunicato del club: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Beldenti (classe 2010) dall’Union Brescia”.

Ecco l'ufficialità

Ecco la prima foto di Beldenti da giocatore viola, mentre firma il contratto: