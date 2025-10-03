Per il suo ritorno a Firenze, Gasperini recupera gli esterni. Dybala è pronto, ma non dal primo minuto: gli aggiornamenti sponda Roma

La Roma si prepara a sfidare la Fiorentina, dopo un'amara sconfitta in Europa League contro il LOSC Lille. Il tecnico Gian Piero Gasperini non ha troppi dubbi da portarsi dietro in quel di Firenze, anzi, ripartirà dalle certezze. Svilar tra i pali, Mancini e Ndicka in difesa -probabilmente accompagnati da Celik- e soprattutto gli esterni.

Roma, come arriva Gasp alla Fiorentina?

Gasperini riporterà titolare Angeliño dopo 90 minuti senza scendere in campo e può contare su Wesley dopo numerosi problemi fisici; il test contro il Lille è stato superato. I dubbi principali riguardano l'attacco: al fianco di Soulé, chi gioca? Dybala è certamente a disposizione per la Roma, ma contro la Fiorentina a completare il reparto offensivo dovrebbero essere Lorenzo Pellegrini e Dovbyk. A riportarlo è Forzaroma.info.