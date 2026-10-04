Nzola in gol, a caccia di riscatto: "Voglio una grande stagione qua. Mi sento bene, sto raggiungendo la condizione"

Vittoria ai rigori per il Cagliari sul Rayo Vallecano, nella sfida amichevole valevole per il Trofeo de Vallecas: a segno anche un ex Fiorentina, che si sta rilanciando in Sardegna.

Il ritorno al gol

Tempi regolamentari terminati 1-1: alla rete spagnola si Alvaro Garcia, ha risposto la firma di Nzola. L'attaccante angolano si è preso i complimenti del suo allenatore Pisacane ("Mi fa piacere che abbia ritrovato il gol in una sfida vera") e si candida a diventare sempre più importante per i rossoblù. Lui stesso, nel post partita, ha commentato con entusiasmo gli ultimi mesi.

Le parole di Nzola

"Sono molto felice di avere segnato oggi dopo tanti mesi senza giocare. Aiutare la squadra a raccogliere il risultato è sicuramente importante, personalmente mi sento bene e la sosta è stata utile perché ho potuto mettere dentro ulteriori carichi di lavoro al fine di raggiungere la migliore condizione quanto prima. Ringrazio il Mister e lo staff per la fiducia che mi stanno dando e per come mi stanno gestendo. Sono contento di vivere la realtà di Cagliari che ho scelto alla fine della scorsa estate perché animato fortemente dalla volontà di aggiungere un'esperienza di alto livello e significativa in tutto e per tutto nel mio bagaglio calcistico e nella mia storia italiana. Voglio fare una grande stagione e voglio farla col Cagliari, senza dubbio. Questo mi ha spinto ad accettare la chiamata del Club".