Il Bologna trova il suo regista in Asllani, il Torino vuole affidarsi a Nicolussi Caviglia e la Fiorentina?

Il giro di mercato dei registi che riguarda Fiorentina, Bologna e Torino potrebbe finalmente prendere il via nelle prossime ore, perché Asllani è davvero in procinto di andare a giocare da Italiano, dopo essere stato seguito anche dalle altre due. I granata invece, come riportato da Gianluca Di Marzio, hanno approfondito la questione Nicolussi Caviglia, anche perché la Fiorentina è sempre bloccata nella sua impasse, a pensare che farne di Mandragora.

E così il dubbio di centrocampo resta, così come l’identikit preciso: se alla fine venisse reintegrato il centrocampista napoletano, la società viola potrebbe fermarsi qui. Viceversa un inserimento sarebbe necessario ma il rischio a questo punto è di perdere il treno che porta proprio a Nicolussi Caviglia.