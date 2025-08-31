La Fiorentina di Stefano Pioli è pronta a tornare in campo questo pomeriggio contro il Torino, alla ricerca della prima vittoria della stagione dopo il pareggio di Cagliari.

Pochi dubbi in difesa per Pioli

Per farlo Pioli studia l'undici titolare da mandare in campo contro i granata. In porta c'è ancora De Gea, in difesa tornano sia Pongracic che Ranieri dal primo minuto. Con loro possibile titolarità per Pablo Marì, riposa Comuzzo, ma occhio anche a Viti. Dodo e Gosens sulle fasce laterali, mentre a centrocampo ci sono Sohm, Fagioli e Mandragora. Attenzione però anche agli ottimi segnali mandati da Fazzini. Davanti torna la coppia composta da Gudmundsson e Kean.

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson, Kean.