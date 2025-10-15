"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Francesco Matteini

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parleremo della ripresa del campionato, con la Fiorentina chiamata a dare delle risposte nelle difficili partite contro Milan, Bologna e Inter.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e il giornalista nonché nostro editorialista Francesco Matteini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata