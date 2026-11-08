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Pellegrino: "Sappiamo quanto questa gara sia importante questa gara per Firenze. Gol alla Juventus come Batistuta? Io voglio..."

Redazione /
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Mateo Pellegrino
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L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro la Juventus.

Sull'importanza della gara

Alla domanda se Vanoli ha fatto capire ai giocatori l'importanza di questa partita ha risposto: "Ci è riuscito, ma sapevamo anche noi quanto sia importante per la città e daremo il massimo". 

Su Batistuta e il gol contro la Juventus

E ha aggiunto: "Se voglio segnare alla Juve come fece Batistuta? "Ho voglia di fare gol, come in tutte le partite. Sarà importante vincere oggi"

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