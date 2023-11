Il grande rebus della Fiorentina. Eppure Italiano in estate aveva detto...

Il giocatore più impiegato dalla Fiorentina in questa prima parte di stagione? Non c'è dubbio che si tratti di Nikola Milenkovic, che è rimasto in campo per la bellezza di 1423 minuti.

“Il grande rebus”

Ma accanto ad alcune certezze ci sono anche dei misteri da risolvere. Come quello che si chiama Gino Infantino. La Nazione oggi definisce l'argentino come “il grande rebus”; è semi sparito dai radar viola dopo aver giocato, solamente, 160 minuti.

Eppure Italiano…

Il suo percorso di crescita non si è tradotto in un impiego robusto, anche se le parole spese dal tecnico, Vincenzo Italiano, nei suoi riguardi erano state rilevanti: “Anche i tanti giovani ci possono aiutare, come Infantino, un calciatore davvero importante”, diceva proprio l’allenatore della Fiorentina ad agosto, commentando il mercato viola.