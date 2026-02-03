Viviano: "Se fossi stato al posto di De Gea, dopo il primo gol del Napoli l'arbitro mi avrebbe espulso per le offese a Pongracic"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa viola dopo la fine del mercato e dopo la sconfitta contro il Napoli.

Sul mercato

“Non sono convinto da chi è arrivato, nonostante gli investimenti. Personalmente datico a credere che Brescianini e Fabbian possano giocare insieme. Solomon e Harrison? Preferisco il primo e vorrei capire perché ogni volta che perdiamo viene sostituito lui per Parisi, non me ne. capacito. Non capisco in che direzione vogliamo andare. Abbiamo speso meno per gli esterni, che mancano, che per i centrocampisti, che c'erano”.

Sulla sconfitta di Napoli

“Pongracic sabato mi ha fatto saltare i nervi. Avrei preso un aereo e sarei andato al campo per dirgliene. Se fossi stato io al posto di De Gea probabilmente l'arbitro mi avrebbe buttato fuori per offese. Hojlund ha fatto sempre la stessa cosa e lui non è mai riuscito a fermarlo. Se non riesci a creare un vantaggio, devi lavorare di reparto, nei casi di uno contro uno. Rugani scommetto che una roba del genere da Hojlund non se la fa fare”.