Pongracic tranquillo nel suo ruolo di vice? In realtà qualche novità potrebbe arrivare anche per lui

Dopo un paio d'annate da titolare, più o meno fisso, su Marin Pongracic qualche nuvola si è approssimata, in particolare per l'arrivo di Radu Dragusin che lì al centro della difesa pare decisamente l'intoccabile della situazione. Al suo fianco si sono alternati Ranieri e Viery, i due mancini del reparto, anche perché Pongracic nel frattempo stava smaltendo le vacanze post Mondiale.

Sorpresa di fine mercato?

Un'ultima sorpresa sul gong non è da escludere secondo Tmw, e il suo entourage ne avrebbe parlato ad esempio con il Milan. Niente di imminente perché ad oggi Pongracic resta un co-titolare della Fiorentina ma il finale di mercato potrebbe riservare delle sorprese.