Vacanze finite anche per Pongracic, da domani agli ordini di Grosso. Il suo futuro però...

Mancava solamente un giocatore della rosa della Fiorentina nella tournée inglese, ossia Marin Pongracic, che ha beneficiato di ferie extra in quanto unico giocatore viola impegnato con la sua Croazia nella rassegna dei Mondiali.

Vacanze finite anche per Pongracic

Da domani però, anche il croato sarà regolarmente al Viola Park agli ordini di Fabio Grosso e a disposizione della Fiorentina, con l'obiettivo di colmare quanto prima il gap della condizion fisica coi suoi compagni e di assimilare il più possibile gli schemi del neo allenatore viola.

Una permanenza non così scontata

Il futuro di Pongracic non è però così certo: Grosso pare aver scelto la sua coppia titolare, ossia Dragusin e Viery, e in un'annata senza Europa non è detto che il croato, reduce dal Mondiale, accetti di buon grado di partire dietro nelle gerarchie.