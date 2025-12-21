Molto scontento il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic che a Dazn ha commentato la sconfitta con la Fiorentina:

"Abbiamo perso un giocatore molto presto ma non è quella la ragione della sconfitta. Non ho neanche voglia di parlare troppo di questa partita perché è una sconfitta pesante, arrivata con una prestazione molto brutta per cui ora si dovrà riguardare e analizzare la partita.

Troppo diversi dalla partita con il Napoli? Non si possono paragonare le due partite, dobbiamo dimenticare quella di oggi, condizionata dall'errore di Okoye.Non dovremmo fare questo tipo di errori ma ogni tanto nel calcio succede, per cui dobbiamo andare avanti e lavorare per rimetterci in sesto.

La Fiorentina è ancora una squadra molto difficile da affrontare, nonostante sia in fondo alla classifica e avesse solo 6 punti".