Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno affrontando varie tematiche di casa Fiorentina. L'ex difensore viola si è soffermato sulla partita di Coppa Italia col Bologna, ma spostandosi poi anche sul mercato viola.

'Sfida fondamentale dopo la sconfitta col Sassuolo'

“Una partita fondamentale, arriva dopo una sconfitta e potrebbe proiettare la Fiorentina in semifinale. Entrambe le squadre non passano un buon momento fisico, per varie motivazioni. Il primo tempo di Sassuolo è stato brutto per la Fiorentina, prima aveva faticato nelle vittorie per 1-0. Spero si possa ripartire dal secondo tempo di Reggio Emilia”.

Il mercato della Fiorentina e alcuni nomi da seguire

“Ngonge è un giocatore nel mirino, Suslov è un elemento che potrebbe rientrare molto bene nella scacchiera di Italiano. Può giocare sia da centrocampista che trequartista, ha qualità di tiro e dribbling. Mi ha fatto davvero un'ottima impressione, anche contro l'Inter. Mi piace molto Erlic, che contro la Fiorentina ha fatto una discreta partita. Adesso è più semplice pensare a calciatori che militano in Serie A. Penso che in settimana arriveranno nuovi acquisti, ce n'è la necessità e Italiano così potrebbe lavorarci il prima possibile. Spero i calciatori abbiano caratteristiche ben specifiche per ciò che chiede il tecnico”.

Parisi ala, le sensazioni su Kean

“Brekalo per me non è mai stato un esterno offensivo, non ha il passo per quel ruolo. Abbiamo visto quanto abbia creato Parisi nei minuti giocati, effettuando anche un assist bellissimo purtroppo non sfruttato da nessuno e non capisco perchè. È un'idea che avevo già menzionato, Italiano giustamente ha pensato agli uomini che riteneva più idonei, poi il campo ha detto il contrario. Kean? Non è un bomber ma fisicamente sa far salire la squadra. Fisicamente può rientrare nel gioco di Italiano. Il problema è quello di sistemare Nzola, non so che mercato abbia, soprattutto per l'ingaggio. Se la Fiorentina deciderà di prendere un altro attaccante, ben venga, ma dovrebbe fare sacrifici economici e sarebbe una situazione da sogno. Mettendomi nei panni di tifosi sarebbe una gran cosa e forse e se c'è qualche attrito, degli acquisti oculati potrebbe attenuarli”.