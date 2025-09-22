L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, commentando la sconfitta della Fiorentina contro il Como al Franchi, individuando alcune delle principali problematiche della squadra di Pioli.

‘Diventa dura cambiare modulo ogni gara’

“Una squadra in difficoltà non può subire gol in contropiede nel finale di gara, vuol dire non esserci con la testa. Pongracic molto leggero sul gol di Addai che ha deciso la partita. Pioli nel primo tempo ha provato a sistemare la squadra e c’era quasi riuscito, diventa un problema cambiare modulo ogni gara, è difficile. Poi bisogna dare i meriti a Fabregas: il Como gioca bene, ha gli uomini adatti per mettere in difficoltà la Fiorentina ed ha meritato di vincere”.

‘Chi è entrato a centrocampo non ha dato niente’

“Il Como ha giocato meglio nel secondo tempo anche con delle scelte precise nei cambi, sostituendo Vojvoda, un terzino che agiva in avanti, con un esterno offensivo. La Fiorentina a centrocampo ha inserito Sohm, che non ha dato niente, mentre Fagioli ha toccato la prima palla dopo un quarto d’ora. Pioli non ha ancora trovato la giusta alchimia per far rendere al massimo i giocatori a disposizione”.