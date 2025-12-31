Tramvia, ecco la nuova tratta che servirà il Franchi. 34 mesi per realizzarla, la fermata allo stadio

Via libera ai lavori per la linea 3.2.2 della tramvia di Firenze, quella che unirà piazza della Libertà a Rovezzano, passando per lo stadio Artemio Franchi.

Costi e partenza lavori

Sarà realizzata secondo gli internti del Comune entro maggio 2029 con un investimento complessivo di 360 milioni di euro.

La partenza dei cantieri è prevista per luglio 2026: la nuova linea avrà un tracciato di 6,1 chilometri e 15 fermate e un tratto quello dal quartiere delle Cure arriverà al Franchi, senza pali per l'elettrificazione

“Un'opera strategica da chiudere in questo mandato”

“E' un'opera strategica che noi vogliamo realizzare e completare in questo mandato - ha detto il sindaco di Firenze, Sara Funaro - stimiamo che su questa linea della tramvia si muoveranno oltre otto milioni di passeggeri all'anno, con una riduzione di 3,1 milioni di Co2 e circa seimila spostamenti di auto in meno al giorno”.