A Sportitalia ha parlato il giornalista Michele Criscitiello, intervenendo su quella che potrebbe essere la fitta rete di incastri di allenatori alla fine di questa stagione che potrebbe riguardare anche Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Per me Thiago Motta farà parte dell'incastro Italiano: serve un passaggio intermedio, tipo Firenze per esempio. Italiano è seguito da molti, Thiago Motta potrebbe fare il passaggio in una squadra di questo tipo”