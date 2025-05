Gioia per un ex allenatore della Fiorentina con lo Shabab Al-Ahli: è campione degli Emirati Arabi Uniti

Lo Shabab Al-Ahli Dubai Football Club è campione degli Emirati Arabi Uniti! A guidare la squadra di Dubai al successo è stato l'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, che ha portato i suoi al successo nonostante non avesse, sulla carta, la miglior rosa del campionato.

La matematica della vittoria è arrivata ieri, a 3 giornate dal termine. I Cavalieri Rossi, sconfitti sabato 2-1 dall'Al Wasl, non hanno visto la loro festa rovinata grazie alla sconfitta rimediata dallo Sharjah FC contro l'Al Wahda per 3-0 e portano a casa il secondo titolo in tre anni che li spedisce dritti in AFC Champions League Elite!