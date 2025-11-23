Piccoli motiva la Fiorentina: "Siamo un gruppo unito"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Roberto Piccoli è stato criticato dai più ma ha comunque disputato una gara di sacrificio partendo da titolare a sorpresa. Vanoli gli chiede di essere il partner offensivo di Kean. L'esperimento verrà probabilmente riproposto, dato che consente alla Fiorentina di avere più fisicità in attacco.
La tenacia di Piccoli
Il centravanti ex Cagliari ha commentato attraverso il proprio profilo Instagram la partita di ieri sera del Franchi. “Un gruppo unito che lotta”, ha affermato Piccoli condividendo alcune immagini della partita contro la Juventus.
“Head up”
Fra i commenti anche l'apprezzamento del suo compagno di squadra Nicolò Fagioli.
💬 Commenti (2)