Conceicao trova la prima vittoria: il Milan rimonta al Sinigaglia e si avvicina alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel recupero delle partite spostate per via della Supercoppa Italiana, valevole per la 19sima giornata di Serie A, il Milan vince in rimonta per 1-2 al Sinigaglia di Como.

La cronaca della partita

Partita nervosa, col Milan che raccoglie ben 3 gialli nel primo tempo, ma per sbloccare il risultato bisogna aspettare il secondo tempo (nel frattempo il Milan perde Pulisic per infortunio). Al 60simo, il nuovo acquisto Caqueret serve il nuovo acquisto Diao che, da fuori area, batte Maignan sul primo palo. Il vantaggio dura solo 11 minuti: dopo dei rimpalli nati da un calcio d'angolo, palla che finisce sul sinistro di Theo che pareggia dall'area piccola. Appena 5 minuti dopo è Abraham che serve filtrante Leao: a tu per tu con Butez, il portoghese lo batte con uno scavetto e regala la prima vittoria al nuovo mister Conceicao.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 47, Inter** 43, Atalanta 42, Lazio 36, Juventus 33, Fiorentina 32, Milan 31*, Bologna** 29, Udinese 26, Roma 24, Genoa 23, Torino 22, Empoli 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como* 19, Cagliari 18, Venezia 14, Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno