Rallentamento nella trattativa tra Fiorentina e Benevento per un esterno offensivo. Ma il profilo resta gradito

Tornato dal terzo prestito in carriera, il prodotto delle giovanili della Fiorentina Filippo Distefano è pronto a ripartire alla volta della Serie B.

Trattativa in stand-by

Lo riporta Il Mattino: sembrava già tutto fatto per il suo approdo al Benevento, ma la trattativa ha subito un rallentamento nelle ultime ore. Poco male, però, perché il profilo resta gradito e non è escluso che i contatti possano essere riallacciati a breve.

Destini incrociati

Nell'ultima stagione alla Carrarese ha messo a referto tre reti e un assist in venti presenze: prima di questa esperienza, due annate tra Frosinone e Ternana. In caso andasse in porto la trattativa, le strade di Distefano e della Fiorentina potrebbero rincrociarsi molto presto: i giallorossi, qualora vincessero il turno preliminare contro il Ravenna, affronterebbero la Fiorentina ai 32simi di Coppa Italia il 14 agosto.